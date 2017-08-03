Жирков: немного стыдно, что «Зенит» уступил такому сопернику

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал выход в следующий раунд Лиги Европы после поражения в ответном домашнем матче 3-го квалификационного раунда с клубом «Бней Иегуда» (0:1).
«Плохо проигрывать при своих болельщиках, тем более что сегодня стадион был практически заполнен. У нас было много неточных передач, из-за этого получали контратаки. Так нам и забили. Они играли на атаках, старались забить второй мяч. У соперника был момент, который он вполне мог реализовать. У нас тоже были атаки, но что-то не получалось уже на завершающей стадии. Предстоит ещё много игр, будем набирать очки для рейтинга УЕФА.
Не стыдно ли, что уступили такому сопернику? Немного. Плохо проигрывать перед такой игрой, но будем стараться победить в воскресенье. «Спартак» в матче с «Краснодаром показал неплохой футбол», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.