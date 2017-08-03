Лодыгин: остаётся такое ощущение, что «Зенит» прошёл «Бней Иегуда» некрасиво

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал выход в следующий раунд Лиги Европы после поражения в ответном домашнем матче 3-го квалификационного раунда от клуба «Бней Иегуда» (0:1).
«Не знаю, я бы сказал, что тяжёлые эмоции. Для меня это вообще был первый матч на этом стадионе. Особые чувства. Я бы не сказал, что показали хорошую игру. Простой пас в пять метров — и мы ошибаемся. Главное, мы прошли, но остаётся такое ощущение, что некрасиво прошли. Надо было как-то увереннее. Не особо какое-то удовольствие от результата. Получил ли какое-то вообще удовольствие? Ну, получил от болельщиков и своей игры. Причины ошибок в обороне: выход один на один — раз момент, второй — тоже был заброс. Может, что-то не выполняли в задании на поле. Но, при всём уважении к сопернику, не должно было быть так. Что касается жеребьёвки, то посмотрю её. Моё будущее? Как вы видите, я здесь», — передаёт слова Лодыгина корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.