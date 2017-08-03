Жулиано: Манчини после игры был злой, но у него есть на это полное право

Полузащитник «Зенита» Жулиано прокомментировал поражение в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы от израильской команды «Бней Иегуда». В Санкт-Петербурге «Зенит» уступил со счётом 0:1, но вышел в раунд плей-офф за счёт победы в гостях — 2:0.
«Наша цель всегда — это победа. Сегодня мы проиграли, несмотря на то, у нас были хорошие моменты. Но важнее то, что нам удалось пройти дальше. Тренер после игры был злой, но у него есть на это полное право.
Не совсем просто играть через каждые три дня, особенно, когда впереди такая игра. Но не думаю, что мысли о матче со «Спартаком» как-то сказались на сегодняшнем результате.
Мы проиграли, потому что играли не так уж и хорошо. К матчу со «Спартаком» мы готовимся каждый день. Для нас это очень важная игра, которую необходимо выиграть. Победа прибавит нам уверенности", — передаёт слова Жулиано корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.