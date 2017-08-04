Неймар выступил с видеообращением по поводу перехода из «Барселоны» в «ПСЖ»

Бразильский нападающий Неймар, который перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ», выступил с видеообращением, в котором объяснил своё решение, а также выразил благодарность бывшему клубу, партнёрам по команде и болельщикам.
«Я приготовил текст для сегодняшнего дня. Жизнь спортсмена состоит из вызовов. Некоторые из них просто даются нам, а другие являются следствием наших решений. Они проливают свет на наши насыщенные, но короткие карьеры. «Барселона» была для меня больше, чем вызов. Она была мечтой для ребёнка, который играл вместе с её звёздами в видеоигре.
Я приехал в Каталонию, когда мне был 21 год, преисполненный вызовами. Всё ещё помню мои первые дни в клубе. И то, как оказался в раздевалке с такими идолами, как Месси, Вальдес, Хави, Иньеста, Пуйоль, Пике, Бускетс и многими другими. Ждал своей очереди, чтобы начать играть за клуб, который является нечто большим, чем просто клубом. «Барселона» олицетворяет Каталонию.
Мне выпала честь выступать с лучшими спортсменами, которых я когда-либо видел в своей жизни. И я уверен, что я никогда не встречу никого лучше, чем Месси. Он стал моим другом на поле и за его пределами. Было честью играть с ним. Вместе с Лионелем и Суаресом мы составили трио, которое творило историю и достигло всего, чего можно достигнуть. Мы пережили незабываемые моменты. Я жил в городе, который является нечто большим, чем просто городом. Барселона стала для меня родиной. Я люблю Барселону и Каталонию.
Однако мне, как спортсмену, нужны вызовы. Во второй раз в жизни я иду наперекор своему отцу. Отец, я понимаю и уважаю твоё мнение, но принял своё решение и прошу тебя поддержать меня, как ты это всегда делал. «Барселона» и Каталония навсегда останутся в моём сердце, но мне нужны новые вызовы. Я принял предложение «ПСЖ», чтобы попробовать достичь чего-то нового и помочь клубу завоевать новые титулы, которых жаждут болельщики. «ПСЖ» сделал дерзкий вызов для моей карьеры, но я чувствую, что готов к нему.
Благодарю великолепных болельщиков «Барселоны», а также своих партнёров, у которых я многому научился по совместным выступлениям. Теперь я чувствую сердцем, что для меня пришло время уйти. «ПСЖ» станет моим новым домом в ближайшие несколько лет. Я буду усердно работать, чтобы оправдать оказанные мне честь и доверие. Конечно, я рассчитываю на поддержку болельщиков, друзей, тех профессионалов, которые сопровождали меня по жизни, и семьи, которая прошла через много трудностей в этот период моей жизни. Это очень сложное решение, но я его принял со всей зрелостью своих 25 лет», — сказал Неймар в видеообращении в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Неймара.