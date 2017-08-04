«Реал» в серии пенальти обыграл сборную звёзд MLS. Видеообзор матча

На стадионе «Солджер Филд» в Чикаго (Иллинойс, США) состоялся товарищеский матч между сборной звёзд MLS и мадридским «Реалом». Встреча завершилась победой «сливочных» в серии пенальти.
В основное время команды победителя не выявили. На гол нападающего «Реала» Борхи Майораля на 59-й минуте хозяева ответили точным ударом Доминика Дуайера на 87-й. В серии пенальти верх взяли мадридцы, реализовавшие все свои удары — 4:2.
Предлагаем вашему вниманию фрагменты лучших моментов матча.
Видеообзор можно посмотреть на «Чемпионате».