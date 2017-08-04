Мельгарехо: в начале карьеры в России не знал, как попросить воды или хлеба

Парагвайский полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вспомнил о том, насколько непросто ему было в России на первых порах.
«С момента моего переезда в Россию в 2013 году я всегда ощущал должное уважение к себе. Мне потребовалось около года, чтобы адаптироваться к местным условиям, прежде всего, к погоде, которая в России очень холодная. Но я справился благодаря поддержке семьи.
Кроме того, были языковые проблемы. Я не знал, как попросить воды или хлеба. К счастью, сейчас я освоил русский язык и могу ходить по магазинам самостоятельно", — приводит слова Мельгарехо HOY.
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