Криворучко: у «СКА-Хабаровск» не всё получается, но Москва не сразу строилась

Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Криворучко поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» в рамках 4-го тура РФПЛ.
«Хабаровским болельщикам стоит ждать от нас игры на максимуме и самоотдачи, желания подарить нашему городу радость и повод для гордости. Пока не получается, но Москва не сразу строилась. Мы дебютанты. Для многих ребят в команде это первый такой опыт — российская Премьер-лига, лучшие стадионы России, лучшие футболисты её главной лиги, такие амбициозные соперники, как «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив». Я прошу болельщиков Хабаровска — поддержите нас, продолжайте верить в команду! У нас не самые простые игры на старте сезона, но пока мы провели только три матча.
В РФПЛ велика цена гола, момента, который создаёт твоя команда. Иногда за игру можно создать всего одну возможность забить, большего тебе соперники не позволяют. Москва слезам не верит — это про Премьер-лигу. И это не просто слова, это — правда», — приводит слова Криворучко пресс-служба хабаровчан.