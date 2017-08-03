Сёмин: на «СКА-Хабаровск» нужно настраиваться самым серьёзным образом

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал лидерство «железнодорожников» в таблице российской Премьер-Лиги, поделился мнением о «СКА-Хабаровск», с которым красно-зелёные сыграют дома в матче 4-го тура РФПЛ, а также призвал болельщиков прийти на предстоящую игру.
«Лидерство «Локомотива» — это и дополнительная уверенность, и ответственность. Три прошедших матча получились сложными, а предстоящая игра будет ещё сложнее. «СКА-Хабаровск» — хорошая команда, которая пробилась в РФПЛ через стыковые матчи. Они никуда не летали на этой неделе и уже адаптировались к московскому времени. Хабаровчане провели неплохой матч против «Зенита», в котором всё решило индивидуальное мастерство петербуржцев. На СКА нужно настраиваться самым серьёзным образом. Прошу болельщиков прийти на стадион и поддержать нас. Посещаемость должна расти.
Многие считают, что «СКА-Хабаровск» и «Тосно» пока выглядят самыми слабыми в чемпионате? Это глубокое заблуждение. Сейчас все команды хорошо готовы физически. Взять тот же матч «Тосно» с «Зенитом» — абсолютно равная игра. Если несерьёзно относиться к этим командам, можно потерять очки», — приводит слова Сёмина официальный сайт «Локомотива».