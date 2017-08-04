Мельгарехо: в сборную Парагвая вызывают всех, но только не меня

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо пожаловался на то, что тренеры сборной Парагвая не вызывают его в национальную команду.
«Я хорошо выступаю в Европе, но мне кажется, что за моей игрой не следят и моими успехами не интересуются. Обидно, что на меня не обращают внимания. В сборную вызывают всех, но только не меня. Это больно, но надеюсь, что придёт и мой черёд.
Мне постоянно кажется, что моя игра не нравится тренерам сборной. Раньше я зацикливался на этом и постоянно ждал звонка из национальной команды. Сейчас стараюсь уделять этому поменьше внимания", — приводит слова Мельгарехо HOY.
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