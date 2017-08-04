«Интер» не продаст Перишича в «МЮ» и предложит футболисту новый контракт

Полузащитник «Интера» Иван Перишич не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» этим летом. Спортивный директор нерадзурри Пьеро Аузилио сообщил, что хорвату будет предложен новый контракт и о продаже даже речи быть не может.
«Я не понимаю, откуда берутся эти истории. Перишич является важным игроком для «Интера» и продан не будет. Мы в настоящее время обсуждаем детали нового контракта», — сказал Аузилио в эфире Mediaset Premium.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» был готов заплатить за полузащитника € 45 млн плюс бонусы, однако «Интер» отклонил это предложение. Контракт 28-летнего хорвата с миланским клубом действует до лета 2020 года.
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