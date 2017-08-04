Новичок «ПСЖ» Неймар прилетел в Париж

Нападающий Неймар, который подписал контракт с «ПСЖ», прилетел в Париж. Об этом сообщила пресс-служба французской команды. «ПСЖ» заключил с форвардом контракт, срок которого рассчитан на пять лет.
Ранее стало известно, что на счёт «Барселоны» поступили € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского футболиста с каталонским клубом. Таким образом, 25-летний игрок стал самым дорогим футболистом в истории мирового футбола.
Игроком «Барселоны» Неймар являлся с 2013 года. За сине-гранатовых он провёл 186 матчей и забил 105 мячей.
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«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Неймаром