ЦСКА в квалификационном раунде плей-офф ЛЧ сыграет с «Янг Бойз»

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. В её ходе определяются пары, которые поведут борьбу за выход в групповой этап самого престижного евротурнира.
Стало известно, что московский ЦСКА на этой стадии соревнований будет противостоять «Янг Бойз».
Первый матч в Швейцарии состоится 15/16 августа, ответная игра в Москве запланирована на 22/23 августа. 10 победителей раунда плей-офф присоединятся на групповом этапе к 22 клубам, которые получили автоматический пропуск в основную сетку. Жеребьёвка группового этапа состоится 24 августа.