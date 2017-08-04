Пономарёв: не думаю, что ЦСКА сильно повезло с «Янг Бойз»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал итоги жеребьёвки четвёртого квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которой ЦСКА достался швейцарский «Янг Бойз».
«Швейцарский клуб выбил киевское «Динамо» — команду европейского уровня. Так что не думаю, что «армейцам» сильно повезло. «Янг Бойз» — команда очень приличного уровня. Это хорошее испытание для нашей команды. Если ЦСКА его выдержит, то покажет, что может замахнуться на победу в чемпионате России. Первый матч в гостях, там нужно сыграть хотя бы вничью, а дома уже победить. Интересно, как поведёт себя Гончаренко, какой состав он выставит на первую встречу. Забивать у нас есть кому. Пока эта пара видится мне абсолютно равной. Рискну предположить, что в первом матче будет ничья», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.