Президент «ПСЖ»: люди, беспокоящиеся о ФФП, идите пить кофе, нет никаких проблем

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи на пресс-конференции, посвящённой переходу нападающего Неймара, сказал, что финансовый фактор не является для бразильца первостепенным, а также отметил, что у клуба нет проблем с финансовым фэйр-плей.
«Люди, беспокоящиеся о финансовом фэйр-плей, идите пить кофе, нет никаких проблем. То, что мы сделали, абсолютно прозрачно и законно. На то, что говорят СМИ, мне, честно говоря, плевать.
Я могу гарантировать, что Неймар пришёл к нам не за деньгами. Он мог бы получить гораздо больше денег в другом месте, чем здесь», — сказал Аль-Хелаифи.
Ранее стало известно, что на счёт «Барселоны» поступили € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского футболиста с каталонским клубом. Таким образом, 25-летний игрок стал самым дорогим футболистом в истории мирового футбола.
Игроком «Барселоны» Неймар являлся с 2013 года. За сине-гранатовых он провёл 186 матчей и забил 105 мячей.