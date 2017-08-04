Защитник Бадштубер стал игроком «Штутгарта»

Бывший защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер официально стал игроком «Штутгарта». В своём новом клубе футболист будет выступать под номером 28, сообщает пресс-служба немецкой команды.
Ранее в СМИ сообщалось, что Бадштубер, который после истечения контракта с «Баварией» стал свободным агентом, отказался переходить в «Спартак».
В прошлом сезоне «Штутгарт» стал победителем второй Бундеслиги и вернулся в высший футбольный эшелон Германии. В составе сборной Германии Бадштубер принял участие в 31 матче и стал автором одного гола.
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Бадштубер, отказавшийся играть в «Спартаке», может перейти в «Штутгарт»