Гинер — о жеребьёвке ЛЧ: «Янг Бойз»? Я и «Ливерпулем» был бы доволен

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о жеребьёвке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники столичной команде достался швейцарский клуб «Янг Бойз».
«Янг Бойз»? Так и играть надо со всеми, я и «Ливерпулем» был бы доволен», — цитирует Гинера «Р-Спорт».
Первый матч раунда плей-офф квалификации состоится в Берне 15 августа. Начало игры запланировано на 20:45 по местному времени (21:45 мск). Ответная игра в Москве запланирована на 23 августа. Время начала игры станет известно позднее.
Стало известно, когда состоятся матчи квалификации ЛЧ между ЦСКА и «Янг Бойз»