РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов

На заседании Палаты по разрешению споров РФС было вынесено решение о снятии запрета на регистрацию новых футболистов с казанского «Рубина», сообщает официальный сайт РФС.
«Удовлетворить заявление ФК «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением клуба решения Палаты РФС по разрешению споров от 21 июля 2017 года по делу по заявлению футболиста Динияра Билялетдинова, а также заключением мирового соглашения по делу по заявлению футболиста Ильзата Ахметова снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК «Рубин», наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК «Рубин» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
Бывший защитник «Краснодара» Сигурдссон стал игроком «Рубина»