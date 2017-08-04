Макгиди: тренер «Спартака» дымил как паровоз, да там все игроки курят!

Полузащитник «Сандерленда» Эйден Макгиди рассказал, как в начале 2014 года проходило его расставание со «Спартаком», который тогда тренировал Валерий Карпин.
«Роберто Мартинес всегда хотел меня приобрести, даже когда я был в „Селтике“, а он тренировал „Суонси“ и „Уиган“. Чуть не перешёл в „Уиган“ из „Спартака“, но мы не смогли договориться, поскольку эта команда была близка к вылету из АПЛ. Я хотел включить в контракт пункт, позволяющий мне уйти бесплатно, если „Уиган“ опустится в Чемпионшип, но мне сказали, что это невозможно. В итоге решил задержаться в „Спартаке“. Мой контракт постепенно подходил к концу, и красно-белые предложили мне новое соглашение.
Как-то тренер „Спартака“ пригласил меня после игры, и он дымил как паровоз. Да там вообще все курят, все игроки! Тренер на меня не смотрел, просто сказал: „Ознакомься и подпиши здесь“. А там было написано, что меня переводят в состав команды до 16 лет. Оставалось всего две недели до зимнего перерыва, и с того момента я работал с юношеской командой. „Спартак“ сообщил мне, что если я вернусь после перерыва, то буду работать с молодёжью. Пришлось уходить. У меня было восемь недель отпуска, и я отрывался на полную катушку, но затем на горизонте появился „Эвертон“, с которым я в итоге подписал контракт. Я был похож на шар для боулинга, хотя Мартинес ничего по этому поводу не сказал.
«Эвертону» не пришлось платить за меня крупную сумму, я перешёл туда чуть ли не бесплатно. «Спартак» спешил избавиться от меня, поскольку мой контракт подходил к концу и им хотелось получить за меня хоть что-то. Думал тогда: «Эвертон» — очень хороший клуб, и я нравлюсь Мартинесу". По крайней мере, мне казалось, что я нравлюсь тренеру «ирисок», — приводит слова Макгиди Liverpool Echo со ссылкой на Open Goal.