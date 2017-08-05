Трансфер Аскасибара в «Зенит» может не состояться

Трансфер аргентинского полузащитника «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибара в «Зенит» оказался под угрозой срыва, информирует Ole.
Хавбек уже попрощался с командой и открыто подтвердил слухи о переходе в «Зенит». Однако аргентинская пресса выяснила, что сделка не завершена. Представитель Сантьяго Факундо Фрага сообщил, что пока рано говорить об окончательном срыве сделки и сейчас вопрос решает руководство «Эстудиантес». Некоторые издания полагают, что «Зенит», ранее договорившийся о переходе игрока за $ 10 млн, скорректировал предложение.
В активе 20-летнего полузащитника более 40 матчей за «Эстудиантес». Он выступал в составе сборной Аргентины на Олимпиаде в Рио и за национальную команду U20.
Аскасибар: приятно присоединиться к «Зениту»