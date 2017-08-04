Аскасибар: приятно присоединиться к «Зениту»

Аргентинский полузащитник «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибар поделился ощущениями перед переходом в «Зенит». Ранее южноамериканские СМИ сообщили, что Аскасибар провёл свой последний матч за аргентинский клуб и вскоре перейдёт в стан петербургской команды.
«С таким количеством южноамериканцев в составе мне приятно присоединиться к „Зениту“, — цитирует слова хавбека Sportia.
В «Зенит» уже перешли трое аргентинцев — Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана. Также ожидается переход полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони.
Аскасибар, которым интересовался «Зенит», сыграл последний матч за «Эстудиантес»