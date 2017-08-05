Источник: Жулиано объявил «Зениту», что хочет уйти

Полузащитник «Зенита» Жулиано объявил руководству сине-бело-голубых о намерении покинуть клуб, утверждает UOL.
Бразильский хавбек недоволен тем, что перестал считаться твёрдым игроком основы «Зенита» после назначения Роберто Манчини на пост главного тренера команды. Он опасается за своё место в составе сборной Бразилии, которая наверняка сможет попасть на чемпионат мира — 2018.
Контракт Жулиано с сине-бело-голубыми рассчитан до 2020 года, но он может уйти за € 6 млн. В текущем сезоне РФПЛ полузащитник провёл в общей сложности 99 минут, не отметившись результативными действиями.
Жулиано: Манчини после игры был злой, но у него есть на это полное право