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В матче бразильской Серии В игроки устроили массовую драку

5 августа 2017, суббота. 05:51 Футбол

Встреча клубов «КРБ» и «Америка Минейро» в 19-м туре бразильской Серии В завершилась на скандальной ноте. Ближе к концу матча нарушение правил привело к остановке игры, и футболисты начали выяснять отношения прямо на поле. С целью погасить конфликт арбитр удалил по игроку каждой из команд, однако футболисты, покинув поле, затеяли драку за его пределами.

Сотрудники тренерских штабов пытались утихомирить распоясавшихся футболистов, но к потасовке подключились запасные игроки. Разрядить обстановку удалось лишь с помощью представителей полиции.

«КРБ» победил лидеров первенства со счётом 2:1.

Видео инцидента доступно для просмотра в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
5 августа 2017, суббота
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