В матче бразильской Серии В игроки устроили массовую драку

Встреча клубов «КРБ» и «Америка Минейро» в 19-м туре бразильской Серии В завершилась на скандальной ноте. Ближе к концу матча нарушение правил привело к остановке игры, и футболисты начали выяснять отношения прямо на поле. С целью погасить конфликт арбитр удалил по игроку каждой из команд, однако футболисты, покинув поле, затеяли драку за его пределами.
Сотрудники тренерских штабов пытались утихомирить распоясавшихся футболистов, но к потасовке подключились запасные игроки. Разрядить обстановку удалось лишь с помощью представителей полиции.
«КРБ» победил лидеров первенства со счётом 2:1.
Видео инцидента доступно для просмотра в «Твиттере».