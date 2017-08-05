Марез: я бы хотел провести переговоры с «Ромой», но не имею такого права

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез дал понять, что заинтересован в переходе в «Рому».
«Я знаю, что „Рома“ вышла на „Лестер“ и хочет заполучить меня, но пока ничего не согласовано, поэтому я мало что могу сделать. „Рома“ — отличный клуб, я бы хотел провести с ними переговоры, но не имею права делать это, пока клубы не договорятся между собой.
В «Лестере» знают, чего я хочу, но я в любом случае буду полностью выкладываться на поле, как и прежде. Трансферное окно закроется через месяц, время ещё есть», — цитирует Мареза Sky Sports.
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