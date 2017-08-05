Видео: болельщик спросил Жулиано, вернётся ли Халк в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, покидая в субботу базу петербургской команды в Удельном парке после тренировки, уделил внимание болельщикам. Бразилец фотографировался с поклонниками «Зенита» и раздавал автографы.
Один из болельщиков поинтересовался у Жулиано поддерживает ли он связь с бывшим нападающим «Зенита» Халком и спросил, вернётся ли бразилец в петербургский клуб.
Ответ Жулиано вы узнаете, посмотрев видео, подготовленное «Чемпионатом».
Напомним, что сейчас Халк выступает за китайский клуб «Шанхай СИПГ».