Тренер «молодёжки» «Зенита»: было важно обыграть принципиального соперника

Главный тренер молодёжной команды «Зенита» Александр Горшков прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в домашнем матче четвёртого тура молодёжного первенства России.
«Мы очень благодарны ребятам, нашим футболистам, которые до конца верили и стремились изменить то положение, в котором мы оказались. В случае с назначением пенальти в наши ворота не было игры рукой, мяч просто попал в руку. К сожалению, мы попали в такую непростую ситуацию, но ребята правильно среагировали в раздевалке и на поле.
В концовке игроки отдали все силы и смогли изменить результат. Эта победа очень важна для нас с той точки зрения, что мы в первых трёх турах выступали неоднозначно. Кроме того, было важно обыграть принципиального соперника. Дальше парни будут расти", — приводит слова Горшкова официальный сайт «Зенита».