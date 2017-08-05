«Бастия» лишена профессионального статуса и переведена в 5-ю лигу Франции

«Бастия», которая в прошлом сезоне выступала в высшем дивизионе чемпионата Франции, лишена профессионального статуса. В мае этого года клуб вылетел в Лигу 2, а позже из-за нарушений правил финансового фэйр-плей был переведён в третий дивизион.
Вскоре «Бастия» объявила о банкротстве. Руководство возьмут на себя болельщики, а своё выступление корсиканская команда начнёт в Национальном дивизионе 3 — пятой по силе лиге Франции.
В конце мая стало известно также, что президент «Бастии» Пьер-Мари Жероними отстранён от футбола на пять лет.