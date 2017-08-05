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Руководитель «Зенита» по безопасности: сделаем конфетку и из нового стадиона

5 августа 2017, суббота. 17:38 Футбол

Руководитель «Зенита» по безопасности Юрий Федотов призвал болельщиков отнестись с пониманием и терпением к проблемам, возникающим на стартовых матчах на новом стадионе с участием петербургского клуба.

«Клуб очень чутко реагирует на все отзывы – как положительные, так и негативные. Мы пытаемся оперативно решать вопросы, связанные с улучшением комфорта захода болельщиков и их нахождения на трибунах. В первую очередь это и связано с логистикой передвижения. «Зенит» за свои деньги нанимает огромное количество шаттлов, чтобы болельщики могли как можно быстрее добираться до стадиона, используя не только городской транспорт. Работают три маршрута шаттлов от ближайших станций метро – «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская». Приятно, что администрация города идёт навстречу «Зениту». Мы видим поддержку с её стороны в решении актуальных вопросов. В частности, вносятся коррективы в расписание работы метрополитена, трамвайных и автобусных линий. Нам помогают с заказом шаттлов.

Знаем, арена «Санкт-Петербург» требует определённых доводок. Это касается и логистики. На сегодняшний день «Зенит» приходит на новый стадион как арендатор. Мы арендуем его на один матч. В преддверии чемпионата мира клуб не вправе вносить конструктивные изменения в существующий объект. Рассчитываем, что стадион заиграет новыми красками по окончании ЧМ-2018. Уже исходя из опыта проведения матчей «Зенита», Кубка конфедераций и чемпионата мира будем готовы вносить серьёзные изменения в существующую инфраструктуру, учитывая, что во главу угла должен быть поставлен комфорт болельщиков.

Ни один стадион в России не принимает сейчас столько зрителей, сколько арена «Санкт-Петербург». На последний матч было продано почти 53 тысячи билетов. На игре со «Спартаком» публики будет не меньше. Безусловно, это тоже накладывает необходимость вносить изменения – в частности, увеличивать количество проходов и эвакуационных выходов для болельщиков. Внимательно изучаем отзывы людей, приходящих на стадион и рассказывающих о тех или иных трудностях. Если помните, «Зенит» в своё время сделал из запущенного «Петровского» один в лучших с точки зрения безопасности и уюта стадионов в России. Естественно, с поправкой на его конструктивные особенности. У нас огромный опыт проведения матчей самого разного уровня. Уверен, сделаем конфетку и из нового стадиона», — сказал Федотов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

«Рассчитываем, что фаны «Зенита» и «Спартака» будут максимально разведены»
Как болельщикам «Зенита» проще попадать на новый стадион и что ждёт в Петербурге фанатов «Спартака», вы узнаете из этого интервью.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
5 августа 2017, суббота
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