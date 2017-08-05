Видео: красивый гол Пелле в матче китайской Суперлиги

В матче 20-го тура китайской Суперлиги «Бэйцзин Гоань» — «Шаньдун Лунэн» красивым голом отметился нападающий гостей Грациано Пелле.
На 14-й минуте 32-летний итальянский форвард, находясь за пределами штрафной площади, принял мяч, а вторым касанием пробил по воротам. С эффектным ударом Пелле вратарь хозяев справиться не сумел, и мяч оказался в воротах. Матч завершился вничью — 2:2.
Бывший форвард сборной Италии перешёл в «Шаньдун Лунэн» летом прошлого года.
Видео гола Грациано Пелле можно посмотреть в «Твиттере».