Нету назвал трёх самых опасных футболистов «Спартака» на сегодняшний день

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» (6 августа).
«Как и для наших фанатов, президента, боссов «Газпрома» и всего города, для меня встреча с этой командой означает одно: нужно выйти на поле и победить. За 4,5 года, что я здесь, так было всегда. В этот раз «Спартак» приедет в качестве чемпиона, плюс это будет первое «класико» в истории нового стадиона. Думаю, в воскресенье будет очень круто! Это один из главных матчей года, и мы, конечно, хотим его выиграть.
Три самых опасных футболиста «Спартака» прямо сейчас? Промес — думаю, не нужно объяснять, почему. Невероятно хорош Зе Луиш — очень сильный парень! А еще Фернандо — для меня он вообще их ключевая фигура, потому что вся игра строится через него. Точность передач, видение поле, игра в обороне и подключения к атакам — на поле Фернандо умеет всё.
По-моему, с судейством в РФПЛ всё хорошо. Конечно, есть ошибки. Но ошибаются везде: в Португалии, во Франции, в Испании. Я бы не сказал, что судейство в Премьер-Лиге сильно отличается от того, что происходит в других странах. Поверьте, в современном футболе нельзя проиграть только из-за судьи», — цитирует Нету 8news.