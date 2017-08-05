Брюс: «Астон Вилла» была близка к тому, чтобы добить «Халл» ещё в первом тайме

Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс поделился впечатлениями от ничьей с «Халл Сити» в матче первого тура нового сезона Чемпионшипа. Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и закончилась со счётом 1:1.
«С тех самых пор, как я пришел в „Астон Виллу“, у нас есть ахиллесова пята. Мы создали достаточно моментов, особенно в первой половине встречи. После перерыва мы стали играть не так интенсивно, но всё равно в концовке создали несколько моментов. Увы, слабая реализация — большая проблема, которую команда не может преодолеть уже довольно давно.
Мы упустили множество выгодных возможностей и были за это наказаны, хотя были близки к тому, чтобы добить «Халл» ещё в первом тайме. И всё же давайте не забывать, что «Халл» еще в прошлом сезоне играл в АПЛ", — цитируют Брюса Birmingham Mail.