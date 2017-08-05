Даудов: «Ахмат» от неудовлетворительного результата в Уфе станет сильнее

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал поражение от «Уфы» (2:3) в матче 4-го тура РФПЛ.
«Спортивный принцип таков, что спорт в целом и футбол в частности состоит не только из побед, но и поражений, ничьих. Нет ни одного футбольного гранда или национальной сборной, которые бы не терпели поражений. Наша команда на старте одержала три победы в трёх матчах и находится в группе лидеров. В матче с «Уфой» благодаря голу Лео первыми открыли счёт. К сожалению, удержать результат не получилось. Футбол длится 90 минут с лишним, и многие факторы влияют на ход игры.
Думаю, вынужденные замены, особенно Андрея Семёнова, сказались не лучшим образом. Но наша команда от неудовлетворительного результата в Уфе станет сильнее. Я был с командой на выезде, знаю, как ребята переживают. Нужно всем оставаться с командой всегда, не только когда она побеждает. Впереди у нас много побед", — написал Даудов в своём «инстаграме».