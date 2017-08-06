Неймар: не могу дождаться возвращения на поле

Новичок «ПСЖ» Неймар поделился впечатлениями от приёма, который ему устроили болельщики на стадионе «Парк де Пренс» перед началом матча с «Амьеном» (2:0) в первом туре Лиги 1. Бразилец был представлен публике до начала встречи, но не попал в заявку по техническим причинам.
«Я очень счастлив быть здесь. День был невероятным, не могу дождаться возвращения на поле, это сделает меня полностью счастливым. Матч был хорошим. Знаю, что мы продолжим прогрессировать, чтобы в кратчайшие сроки выйти на как можно лучший уровень.
Моя презентация фанатам прошла очень хорошо, это было невероятно и этот день будет особенным для меня навсегда", — цитирует Неймара пресс-служба «ПСЖ».
25-летний Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 222 млн, что стало рекордом в мировом футболе.