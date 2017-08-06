«Реал» намерен сохранить Бэйла и откажется от приобретения Мбаппе этим летом

Руководство «Реала» заверило валлийского нападающего Гарета Бэйла в том, что он будет играть одну из ведущих ролей в мадридском клубе в новом сезоне. В Мадриде не планируют расставаться с лидером сборной Уэльса, а также готовы отказаться от идеи приобретения форварда «Монако» Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно, пишет The Guardian. Вероятно, «Реал» предпримет попытку подписать талантливого француза через год.
Напомним, что в услугах Бэйла заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, однако возвращение валлийца в английский чемпионат этим летом маловероятно.
«Реал» запретил Бэйлу играть в футбол на поле около дома