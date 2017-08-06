Дзагоев: «Рубину» понадобится 7-10 туров, чтобы полностью понять Бердыева

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча четвёртого тура РФПЛ с «Рубином» (6 августа).
«Я смотрел фрагменты матчей, местами казанцы показывают хороший футбол, но становление продолжается. Моё мнение, «Рубину» понадобится примерно семь-десять туров, чтобы полностью понять требования тренера, найти свою игру. Всё-таки времени на подготовку у всех клубов РФПЛ было мало", — цитирует Дзагоева пресс-служба ЦСКА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РФПЛ ЦСКА — «Рубин». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.