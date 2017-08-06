«Зенит» — «Спартак»: команды определились с комплектами формы на игру

«Зенит» и «Спартак» определились с комплектами формы на центральный матч четвёртого тура российской футбольной Премьер-Лиги. Хозяева сыграют в лазурной форме, гости — в красной, информирует официальная страница «Зенита» в социальной сети «Твиттер».
Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча четвёртого тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Фото доступно на официальной странице «Зенита» в социальной сети «Твиттер».