Уэлбек: победа над «Челси» позволит сохранить импульс от конца прошлого сезона

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Англии с «Челси» (6 августа).
«Все в клубе были разочарованы тем, что „Арсенал“ в прошлом сезоне не смог побороться за титул. Мы знаем, что должны были играть намного лучше. Но победа в Кубке Англии в последний день сезона дала нам немного света, немного позитива, было важно закончить сезон на мажорной ноте. Это было необходимо.
Мы очень хотим победить «Челси» в матче за Суперкубок. Отнесёмся к этой игре так же, как и к любому другому матчу. Победа над «Челси» позволит сохранить импульс от концовки прошлого сезона", — цитирует Уэлбека Evening Standard.
Венгер: я всегда был против того, чтобы победитель Лиги Европы попадал в ЛЧ