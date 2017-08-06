Венгер: я всегда был против того, чтобы победитель Лиги Европы попадал в ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил против того, чтобы победитель Лиги Европы попадал в Лигу чемпионов.
«Я всегда был против того, чтобы победитель Лиги Европы попадал в Лигу чемпионов, потому что, не считая «Манчестер Юнайтед», за все годы до этого в турнире всегда побеждала команда, которую выбили из Лиги чемпионов.
Нельзя вступать в сезон с мыслями о том, что вы можете попасть в ЛЧ через Лигу Европы. Я считаю, что подобный подход может сказаться на чемпионате: если в апреле команда поймёт, что шансов попасть в ЛЧ через Лигу Европы у неё больше, то будет относиться к внутреннему чемпионату как к второсортному турниру", — цитирует Венгера PA.
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