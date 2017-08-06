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Федецкий: во Львове я пережил самые радостные моменты своей карьеры

6 августа 2017, воскресенье. 13:28 Футбол

Новичок львовских «Карпат» Артём Федецкий прокомментировал своё возвращение в команду и победу над камянской «Сталью» (3:1) в домашнем матче 4-го тура УПЛ.

«Перед игрой у меня был приятный мандраж. Вроде есть и опыт, и много матчей сыграл в еврокубках и за сборную, но когда вышел на стадион, переполняли эмоции. Вспоминаются последние матчи за клуб при полных трибунах. Конечно, приятно, что мы сегодня выиграли матч в моё возвращение.

Болельщики до последнего не верили, что я вернулся в „Карпаты“. Давно не был в этом городе, у меня тут много друзей и знакомых. Во Львове я пережил самые радостные моменты своей карьеры. Мне приятно, что болельщики радуются. Во Львове у меня были одни из самых приятных ощущений в футбольной карьере. Я бесконечно рад, что вернулся в родной дом и родную команду. Сегодня ребята показали характер, молодцы. Было трудно, но все пыхтели, выгрызали каждый эпизод. Да, было много жёлтых карточек, но ничего не поделаешь. Если выиграешь футбольную войну, выиграешь игру.

Я говорил с тренером, он знает, сколько я тренировался, знает, что держал себя в тонусе. Но когда работаешь сам и с командой, это совсем другое. Мне не нужно много времени, чтобы подняться до нормального уровня физических кондиций», — цитирует Федецкого сайт «Карпат».

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Источник: Официальный сайт ФК "Карпаты" Сообщить об ошибке
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Карпаты Артём Федецкий
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6 августа 2017, воскресенье
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