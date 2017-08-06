Венгер: «Арсенал» хочет быть единым на протяжении всего сезона

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Челси» (1:1, по пенальти – 4-1) в матче за Суперкубок Англии.
«Не знаю, была ли красная карточка у Педро, но на тот момент игры мы доминировали на поле. У нас были некоторые проблемы в начале второго тайма, но после этого мы постоянно играли опасно.
Каждый матч в английской Премьер-лиге – это битва, так было сегодня и в матче за Суперкубок. Делать фанатов счастливыми – это мечта. Её трудно осуществлять, но мы всегда усердно над этим работаем. Хотелось бы, чтобы болельщики были на стороне команды и в удачные, и в трудные моменты.
«Арсенал» хочет быть единым на протяжении всего сезона», — приводит слова Венгера BBC Sport.
«Арсенал» по пенальти обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии