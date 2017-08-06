Бердыев: у «Рубина» ещё много проблем, но сейчас самое важное — победа

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги.
«Важная победа для команды. Мы понимаем, что у нас ещё много проблем. Ребята сегодня играли через не могу. Я им за это благодарен. Ситуация непростая. Мы предполагали, что ЦСКА будет играть большими силами. Мы много работаем над реализацией, но нужно время.
Предполагали, что начало матча получится таким. Когда забили два мяча, опустились назад, и ЦСКА завладел инициативой. Есть над чем работать, но на сегодняшний день самое важное – это победа.
Почему новичка Сигурдссона не было даже в заявке? Получил небольшую травму. К счастью, несерьёзную.
Неприятно было смотреть, когда игроки тянули время? Я с вами согласен", — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.