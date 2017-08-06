«Зенит» — «Спартак»: стадион «Санкт-Петербург» заливает дождём и засыпает градом

За считаные минуты до начала матча четвёртого тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак», который пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург», поле арены заливает дождём и засыпает градом.
Напомним, что приблизительно за три часа до начала встречи пресс-служба «Зенита» объявила, что матч на стадионе «Санкт-Петербург» пройдёт при открытой крыше, которую начали раздвигать лишь за несколько часов до начала встречи.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт при открытой крыше стадиона «Санкт-Петербург»