Гончаренко: возможно, Акинфеев выйдет в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Рубином» (1:2) в 4-м туре РФПЛ рассказал о сроках восстановления травмированного голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева, а также объяснил, почему защитник Виктор Васин остался на скамейке запасных в матче с казанской командой.
«Когда ждать Акинфеева и почему не играл Васин? Насчёт Игоря не знаю. Будем ждать, следить за его состоянием перед каждой игрой. Возможно, выйдет со «Спартаком». Что касается Васина, то это ротация», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч 6-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится 12 августа.
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