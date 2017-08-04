Бывший главврач сборной России: на лечение Акинфеева уйдёт около двух недель

Бывший главный врач сборной России Юрий Васильков рассказал, сколько времени потребуется голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву на восстановление. Вратарь получил повреждение во время встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0) в Москве. Игорь Акинфеев дважды по ходу второго тайма оказывался на газоне из-за боли в колене.
«Повреждение капсульно-связочного аппарата колена – это, переводя с медицинского на простой язык, повреждение мягких тканей. Ещё проще – ушиб. Ушибы разные бывают, но учитывая, что Игорь Акинфеев – боец, да и медицина сейчас на хорошем уровне, на лечение данной травмы уйдёт около двух недель. Наверное, ближайший матч стоило бы пропустить – надо удостовериться в нормальном состоянии ноги при опоре на неё. Чтобы опора была крепкая. Если нога сгибается и разгибается с болью, то Акинфеева лучше поберечь одну игру. Тем более с учётом прошлых операций. Так я могу судить со стороны, ведь я, к сожалению, не рядом. Тем не менее желаю Игорю скорейшего выздоровления», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.