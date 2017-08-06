Болельщики «Зенита» перед началом матча четвёртого тура российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» устроили красочный перформанс, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Питерцы растянули огромный баннер со словами: «Да прибудет с нами вера, правда и сила». Под большим баннером были растянуты ещё два баннера, которые составили надпись: «Наше имя — «Зенит» Санкт-Петербург».
«Зенит» — «Спартак»: фанаты хозяев растянули огромный баннер
Встреча «Зенит» — «Спартак» проходит в эти минуты на стадионе «Санкт-Пертербург». «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.