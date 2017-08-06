Впервые за 25 лет действующий чемпион России пропустил пять голов за матч

«Зенит» одержал крупную победу над «Спартаком» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
Впервые за 25 лет действующий чемпион России пропустил пять голов в одном матче. В 1992 году ЦСКА на выезде уступил «Океану» со счётом 2:5.
«Зенит» по итогам 4 туров набрал 12 очков и вернулся на первое место в Премьер-Лиге. «Спартак» (5 баллов) опустился на 10-е место в турнирной таблице.
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