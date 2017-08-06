Глушаков: чемпионат продолжается, жизнь продолжается

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал короткий комментарий после поражения в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Чемпионат продолжается, жизнь продолжается», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Зенит» по итогам 4 туров набрал 12 очков и вернулся на первое место в Премьер-Лиге. «Спартак» (5 баллов) опустился на 10-е место в турнирной таблице.
Впервые за 25 лет действующий чемпион России пропустил пять голов за матч