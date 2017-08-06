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Боярский: стало ясно, что «Зенит» достоин золотых медалей

6 августа 2017, воскресенье. 22:56 Футбол

Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу питерской команды над «Спартаком» (5:1) в матче 4-го тура РФПЛ.

«Это был глоток свежей воды после ответного матча с израильским клубом «Бней Иегуда», тогда настроение испортилось. Сегодня мы увидели совсем другую команду, способную противостоять чемпиону страны, забивать много красивых голов. Львиная доля этого успеха принадлежит Манчини.

Скорость, точные пасы и, главное, реализация – всё сегодня было идеальным. Показали отличную позиционную игру. Это серьёзная победа не только нашей команды, но и российского футбола. «Спартак» — сильная, хорошая команда, у которой «Зенит» заслуженно победил.

Это один из лучших матчей, которые провёл «Зенит» за последнее время. Стало ясно, что команда достойна золотых медалей, которые, скорее всего, и будут в этом году», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

Манчини: «Зениту» удалась удивительная игра против «Спартака». Просто прекрасная
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Михаил Боярский Роберто Манчини
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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