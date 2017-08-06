Манчини: «Зениту» удалась удивительная игра против «Спартака». Просто прекрасная

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (5:1) в матче 4-го тура РФПЛ.
«Чтобы выигрывать, надо уделить особое внимание всему. Нельзя выделить что-то особенное, надо уделять внимание всему. Нам удалась удивительная игра против «Спартака». Просто прекрасная. Поэтому и победили.
Игра Кокорина? Пока не произошло ничего паранормального. Посмотрим, что будет в конце сезона. Пока эта игра нормальная для любого бомбардира.
Маммана был свеж и готов к игре. Это хороший футболист, поэтому я его и выпустил», — сказал Манчини в эфире программы «После футбола».
Каррера: мне абсолютно не нравится то, что произошло в матче с «Зенитом»