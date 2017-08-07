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Вандерсон Масиэл: сложно объяснить, что произошло с «Краснодаром»

7 августа 2017, понедельник. 00:54 Футбол

Форвард «Краснодара» Вандерсон Масиэл поделился впечатлениями от домашнего матча 4-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:1).

«Сложно объяснить, что произошло с „Краснодаром“. Мы старались весь матч играть в свой футбол, но, к сожалению, пропустили гол на первых минутах. Потом „Урал“ полностью закрылся, и было очень сложно взломать их оборону. Плюс мы очень сильно устали. Но это не оправдание. Мы должны были реализовывать свои моменты, хоть это было и сложно по такой защитной игре. Слава богу, что смогли забить на последних минутах. Но ничья – это не самый лучший результат. Нет никаких оправданий: надо стараться в каждой игре победить. Но это футбол.

Прокомментировал ли Игорь Шалимов футболистам итог игры? Я думаю, что это наше личное дело. Мы не можем это раскрывать.

Каждый выходит на свою позицию и должен выкладываться на поле на все сто процентов. Да, не хватает форварда. Но это не оправдание», — цитирует Вандерсона Rusfootball.

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Источник: Rusfootball Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар ФК Урал Вандерсон Масиэл
Новости. Футбол
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