Вандерсон Масиэл: сложно объяснить, что произошло с «Краснодаром»

Форвард «Краснодара» Вандерсон Масиэл поделился впечатлениями от домашнего матча 4-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:1).
«Сложно объяснить, что произошло с „Краснодаром“. Мы старались весь матч играть в свой футбол, но, к сожалению, пропустили гол на первых минутах. Потом „Урал“ полностью закрылся, и было очень сложно взломать их оборону. Плюс мы очень сильно устали. Но это не оправдание. Мы должны были реализовывать свои моменты, хоть это было и сложно по такой защитной игре. Слава богу, что смогли забить на последних минутах. Но ничья – это не самый лучший результат. Нет никаких оправданий: надо стараться в каждой игре победить. Но это футбол.
Прокомментировал ли Игорь Шалимов футболистам итог игры? Я думаю, что это наше личное дело. Мы не можем это раскрывать.
Каждый выходит на свою позицию и должен выкладываться на поле на все сто процентов. Да, не хватает форварда. Но это не оправдание», — цитирует Вандерсона Rusfootball.