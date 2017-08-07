Гранквист: часто общаемся с Шалимовым с глазу на глаз, обмен мнениями происходит

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от домашнего матча 4-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:1).
«Конечно, мы разочарованы результатом. Мы проигрывали по ходу игры, а потом нам удалось сравнять счет на последних секундах. Все-таки за одно очко мы зацепились. Что нам нужно улучшать? Создавать больше голевых моментов и реализовывать их. Отсутствие Смолова сильно на нас влияет. Сами посудите, он был лучшим бомбардиром лиги два сезона подряд. Но с другой стороны, у нас есть большое количество качественных исполнителей. Мы и без Смолова должны создавать голевые моменты. Сегодня же, я думаю, нам нужно было бы играть более решительно, отчаянно, и, может, прямолинейно. Комбинационный футбол: быстрый пас, перемещения – он не всегда работает с такими командами. Навес, прострел, навес, прострел – нужно играть более прямолинейно и надеяться на отскок или добивание.
Конечно же, мнение тренерского штаба и главного тренера превалирует над остальным. Они говорят нам, как играть на тренировках, тактических установках. Мы смотрим видео, изучаем команды, их сильные и слабые стороны. От нас требуется наш, „краснодарский“, футбол: атакующий, комбинационный и прочее-прочее. С другой стороны, я часто общаюсь с главным тренером с глазу на глаз, и обмен мнениями происходит. Но главное слово остается за ним», — цитирует Гранквиста Rusfootball.